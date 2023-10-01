مراكز إعداد الرياضيين لكرة اليد تنهي مرحلة الانتقاء وانطلاق المرحلة الأولى من البرنامج التدريبي

– بهدف تطوير كرة اليد العمانية لرفد الأندية والمنتخبات الوطنية

– جميل الحسني: المراكز تحرص على انتقاء أفضل العناصر ونتوقع أن تكون الحصيلة السنوية أكثر من 200 لاعب

أنهت مراكز إعداد الرياضيين لكرة اليد مرحلة الاستكشاف والانتقاء في جميع الأندية والتي استمرت لمدة أسبوعين، وذلك وفق إجراءات موحدة تم اعتمادها لجميع المراكز؛ حيث بدأ العمل بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والاتحاد العماني لكرة اليد لتسهيل زيارات المدربين للمدارس وذلك لاستكشاف خامات اللاعبين والاختيار المبدئي بالتعاون مع معلمي الرياضة المدرسية ثم القيام بتنفيذ مجموعة من القياسات الجسمية التي شملت قياس الطول والوزن وطول الذراعين وطول الجذع بالإضافة إلى بعض الاختبارات البدنية المتمثلة في اختبار المرونة والرشاقة، واختبار السرعة والقدرة العضلية للطرفين العلوي والسفلي واختبار الوثب، لتأتي بعدها مرحلة تحليل درجات ونتائج القياسات بالتعاون مع دائرة الرعاية والتطوير الرياضي بوزارة الثقافة والرياضة والشباب لتقييم قدرات اللاعبين واختيار أفضل العناصر.

انتقاء افضل العناصر

قال العميد طيار متقاعد جميل بن سريد الحسني نائب رئيس الاتحاد العماني لكرة اليد رئيس اللجنة المشرفة على مراكز اعداد الرياضيين لكرة اليد بان مشروع مراكز اعداد الرياضيين يعد من اهم المشاريع التي يحرض عليها الاتحاد العماني لكرة اليد بالتعاون مع وزارة الثقافة والرياضة والشباب الى تطوير كرة اليد العمانية حيث تحرص الاجهزة الفنية للمراكز على انتقاء أفضل العناصر من الطلبة وفق المعايير الجسمية والبدنية المناسبة لإعداد لاعبي كرة اليد،من خلال توظيف الخبرات التي اكتسبوها في حلقة العمل الأولى التي نفذها لاتحاد العماني لكرة اليد خلال الفترة من 21 – 23 سبتمبر الماضي، وتم التطرق فيها لأهمية مرحلة الانتقاء وتطبيق عملي للقياسات والاختبارات البدنية بمشاركة الدكتور مراد فضلون الخبير بدائرة الرعاية والتطوير الرياضي بوزارة الثقافة والرياضة والشباب.

واضاف جميل الحسني، كما نظمت بعض المراكز فعاليات ومسابقات رياضية بهدف استقطاب أكبر عدد من اللاعبين لمرحلة الانتقاء،حيث نظم مركز نادي ينقل فعالية رياضية لطلبة المدارس بهدف اختيار أفضل العناصر من خلال المباريات بين الصفوف الدراسية وبمشاركة معلمي الرياضة المدرسية وبحضور بعض أولياء الأمور وإدارات المدارس.

كما نفذت مراكز أخرى تجمعات لتنفيذ القياسات الجسمية والاختبارات البدنية وبحضور مجموعة من أولياء الأمور لتحفيز أبنائهم وحرصهم على الانضمام للمراكز، مما كان له الأثر الكبير على مشاركة اللاعبين في تنفيذ القياسات بصورة فاعلة وسط أجواء رياضية ممتعة.

واكد الحسني بان الـ 8 مراكز التي سينطلق فيها المشروع بالمرحلة الأولى نتوقع بان تكون حصيلة هذه المراكز سنويا من 200 الى 250 لاعبا ويستمر التدريب لديهم لأربع سنوات، حيث تكون البداية من مرحلة الناشئين وبعدها الشباب وصولا إلى مصاف الفريق الأول بهدف نشر اللعبة في مختلف المحافظات وزيادة عدد الأندية المشاركة في مسابقات الاتحاد بمختلف الدرجات.

زيارات ميدانية

وقام الفريق الإشرافي المكون من العميد طيار متقاعد جميل بن سريد الحسني نائب رئيس الاتحاد العماني لكرة اليد رئيس اللجنة المشرفة على مراكز اعداد الرياضيين لكرة اليد وسمير بن عيسى السليمي المشرف العام على المراكز، بتنفيذ زيارات ميدانية لبعض المراكز وحضور القياسات والاختبارات البدنية بهدف دعم عمل المراكز ومتابعة سير وتنفيذ الإجراءات والقياسات المعتمدة في هذه المرحلة. وقد أبدت لجنة مراكز إعداد الرياضيين بالاتحاد العماني لكرة اليد ارتياحها الكبيرعن سير مرحلة الانتقاء بالمراكز والجهود المبذولة من قبل الأجهزة الفنية وحرصها على جودة عملية انتقاء اللاعبين وأعربت اللجنة عن شكرها وتقديرها للأندية على تعاونها ودعمها لعمل المراكز في هذه المرحلة.

انطلاق المرحلة

وقد انطلقت المرحلة الأولى من البرنامج التدريبي يوم أمس الأول من أكتوبر الجاري وفق الخطة الزمنية المحددة، والتي ستستمر لمدة (13) أسبوعا وبواقع ثلاث حصص تدريبية في كل أسبوع، يتم خلالها إكساب اللاعبين وتطوير مجموعة من الخبرات المهارية والمعرفية والبدنية بالإضافة إلى سمات الشخصية والمهارات الصحية اللازمة لإعداد لاعبي كرة اليد، وذلك وفق منهج تدريبي تم إعداده بأسلوب علمي. الجدير بالذكر بان سيتم تنفيذ مشروع مراكز اعداد الرياضيين في المرحلة الأولى في 8 أندية وهي نادي عمان والسيب والشباب ونزوي وعبري وينقل وصحم ومجيس وسيتولى مهمة الاشراف على تدريبات المراكز طاقم فني واداري تم اختيارهم بعناية ووقع الاتحاد معهم عقودا لتدريب المراكز وهم: المدرب سلمان بن صالح البلوشي والمساعد سامي بن مسعود العامري (السيب) والمدرب علي بن حسن المعولي والمساعد رشيد بن حسن المعولي (الشباب) والمدرب احمد بن عبدالله الجساسي والمساعد المنتصر بن سليم البلوشي (عبري) والمدرب عبدالله بن حمدان البلوشي والمساعد يوسف بن علي الجابري (مجيس) والمدرب احمد بن سالم أمبوسعيدي والمساعد وائل خليفة المنذري (نزوى) والمدرب حسام احمد محمد والمساعد عبدالله خميس العلوي (ينقل) والمدرب جمعة بن عبدالله البداعي (صحم) والمساعد المصري أمجد سليمان خفاجي، والمدرب عمرو طه ممدوح والمساعد بدر بن خميس التمتمي (نادي عمان).