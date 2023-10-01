اليوم .. النهضة يدخل مواجهة مصيرية أمام جبل المكبر الفلسطيني والنقاط الكاملة مطلبه

– فـي كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم

– الأخطاء الدفاعية «القاتلة» تسببت فـي الخسارة السابقة والفوز يفتح أبواب التأهل

متابعة : صالح البارحي :

يخوض الفريق الكروي الأول بنادي النهضة تمام الساعة التاسعة مساء اليوم على ساحة ستاد السيب مباراة مهمة للغاية ضمن منافسات دور المجموعات بكأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وذلك عندما يلاقي نظيره جبل المكبر الفلسطيني بالجولة الثانية للمسابقة، ويدخل الفريق الأخضر مباراة اليوم وهو بلا رصيد من النقاط بعد أن استسلم لطموحات العهد اللبناني في مباراته الافتتاحية التي خسرها 1 /‏‏‏ 2 على ذات ملعب مباراة اليوم في مشهد لم يتوقعه الوسط الرياضي المحلي عطفا على الإمكانيات المتوفرة للراقي النهضاوي ممثل سلطنة عمان، بالبطولة رغم تقدمه بهدف السبق عن طريق عصام الصبحي. النهضة في مباراة اليوم مطالب بالفوز مهما كان الثمن إذا ما أراد المحافظة على حظوظه قائمة للتأهل للدور الثاني، حيث إن نتيجة غير الفوز تعني دخوله في موقف عصيب للغاية قد لا يسعفه فيما تبقى من المباريات بالمجموعة، خاصة وأن منافسه (جبل المكبر) يدخل المباراة وفي رصيده (3) نقاط من فوزه على الفتوة السوري 1/‏‏‏صفر، ما يعني أنه في وضع جيد حتى وإن عاد بالتعادل على أقل تقدير ليبقي على أمله بيده في التأهل، خاصة وأن التأهل يعتمد بنسبة كبيرة على حصد المركز الأول في المجموعة، وهذا ما يفرض على النهضة تحقيق الفوز إذا ما أراد البقاء في سباق التأهل للدور ثمن النهائي.

الابتعاد عن الاخطاء

ما أفسد فرحة النهضة في مباراته الماضية أمام العهد هي كثرة الاخطاء التي لم يعتد عليها الوسط الرياضي من النهضة، الامر الذي اسفر عن تسجيل هدفين في شباك ابراهيم المخيني كادت تزيد لولا يقظته – المخيني – في التصدي لطلعات الخط الامامي للعهد بطل كأس الاتحاد الآسيوي 2019 ، وبالتالي فإن الفترة التي أعقبت هذه المباراة لم يغفل خلالها حمد العزاني عن التركيز على ضرورة اليقظة والشراسة في الخط الخلفي إذا ما أراد الفريق المحافظة على حظوظه قائمة في التأهل لما بعد دور المجموعات، أما في حالة استمرار تلك الاخطاء السهلة، فإن ذلك يبدو صعب المنال خاصة وأن المنافس اليوم سيعمل على خطف نقطة ثمينة على أقل تقدير من أجل الاستمرار في مزاحمة الصدارة. النهضة في مبارياته الأخيرة بدورينا وخاصة أمام صحار استعاد الكثير من كبريائه واظهر شراسة هجومية قياسا بما سبق من مباريات جاءت على عكس المتوقع، كما كان حضوره الدفاعي بقيادة أحمد المطروشي جيدا للغاية واختفت الاخطاء التي لا تليق بمسيرة الفريق صاحب الثنائية بالموسم الماضي والهادف إلى تحقيق إنجازات أخرى بهذا الموسم محليا كان أو إقليميا، ومن باب أولى فإن عليه أن يبرهن اليوم على نجاعة كل هذه الترميمات التي قام بها العزاني حتى يحقق مبتغاه ويحصد أول ثلاث نقاط له بمسيرته بالبطولة.

صافرة بحرينية

يدير مباراة اليوم بين النهضة وجبل المكبر الفلسطيني طاقم تحكيم بحريني مكون من حكم الساحة إسماعيل حبيب، ويعاونه فيصل علوي وصلاح جناحي، والحكم الرابع أحمد خليل، وسيكون ناصر درويش من الأردن مقيمًا للحكام .

حارب السعدي : سنبذل قصارى جهدنا

حارب السعدي كابتن النهضة فقال : مباراة مهمة لنا من أجل العودة والمنافسة، وسنبذل كل شيء بالمباراة من أجل خطف النتيجة الايجابية والنقاط الثلاث، وسنسعى لنقاط المباراة فقط، لأن المستوى الفني الجيد لا يكون مؤشرا للأفضلية مع نهاية المباراة، وهذا ما حدث في المباراة الأولى التي خسرها الفريق رغم المستوى الفني المميز.

مراد بنورة : النهضة فريق قوي

مراد بنورة مدرب جبل المكبر الفلسطيني أكد بأن مباراتهم أمام نادي النهضة ستكون جدا صعبة لأن النهضة فريق قوي ويملك مجموعة من اللاعبين المميزين الذين يمثلون المنتخب العماني، لكنهم سيدخلون المباراة من أجل تقديم مستوى فني كبير يليق بالكرة الفلسطينية وأن طموحهم في المباراة الخرو ج بالنتيجة الايجابية والتواجد بصدارة المجموعة الأولى، وسندخل المباراة من أجل تقديم صورة جيدة والتأهل للأدوار الاقصائية، وأن مشاركتهم الأولى لن تعيق طموحاتهم في تحقيق أحلام الجماهير الفلسطينية، مُشيرا إلى الفريق جاهز ولا يعاني من إصابات والكل يسعى لتقديم مستوى فني جيد.

حمد العزاني: مباراة مهمة والجميع جاهز

قال حمد العزاني مدرب النهضة في المؤتمر الصحفي: مباراة صعبة ومهمة للغاية خاصة بعد بدايتنا السلبية أمام نادي العهد اللبناني، لكننا جميعا جاهزون لتقديم مستوى يعكس المستوى الفني للفريق في الموسم الحالي، واستعداداتنا جيدة والمباريات الآسيوية تختلف عن مباريات المسابقات المحلية، والجميع سيكون حاضرا في مباراة الفريق الفلسطيني من أجل النتيجة الايجابية والعودة للمسابقة والمنافسة على صدارة المجموعة الأولى، واللاعبون على قدر عال من المسؤولية وسيبذلون كل شيء من أجل مستوى كبير وجيد بالمباراة، مؤكدا الكابتن حمد العزاني أن طموحهم في البطولة الآسيوية هو المنافسة والوصول لبعيد.

علقم : نتعامل مع كل مباراة على حدة

قال لاعب الفريق بهاء علقم بأنهم كلاعبين جاهزون لتقديم مباراة جيدة، وأنهم دائما يتعاملون مع كل مباراة على حدة، متعشما اللاعب بالحضور والمؤازرة الجماهيرية التي دائما ما تعودوا عليها من الجماهير الفلسطينية العاشقة والمحبة.