نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وادي دجلة يتوج بطلًا لكأس السوبر المصري للسيدات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فاز فريق وادي دجلة على نظيره توت عنخ آمون في نهائي كأس السوبر لكرة القدم النسائية في المباراة التي انتهت منذ دقائق بفوز دجلة بهدفين مقابل هدف واحد لتوت عنخ أمون، وتوج وادي دجلة بطلًا لكأس السوبر المصري للسيدات لأول مرة في تاريخه نظرًا لكونها النسخة الأولى للبطولة.

فوز وادي دجلة بالسوبر

و أحرز هدفي وادي دجلة اللاعبة مروة توفيق في الشوط الأول الذي انتهى بتقدم وادي دجلة بهدف نظيف، وعززت تقدم دجلة اللاعبة نهى ممدوح لوادي دجلة في الشوط الثاني، بينما أحرزت هدف توت الوحيد اللاعبة حلا مصطفى.

و ذلك بحضور دينا الرفاعي عضو مجلس إدارة إتحاد كرة القدم والمشرف العام على ملف كرة القدم النسائية ومسئولي الفريقين وبعض الجماهير القليلة التي تواجدت في ملعب الترسانة الرياضي الذي استضاف اللقاء.