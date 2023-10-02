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أحمد جودة - القاهرة - انتهى موقعة طنطا وبيراميدز بالتعادل 2/2 فى المباراة التى جمعتهم عصر اليوم على ملعب طنطا لحساب مباريات دوري الجمهورية.

تعادل طنطا وبيراميدز في بطولة الجمهورية

طنطا وبيراميدز



تقدم بيراميدز بهدفين مقابل لا شيء وقبل انتهاء اللقاء عاد طنطا بريمونتادا مثيرة واحرز هدفين عن طريق الثنائي قطاى عبدالله ومحمد نبيل

وحضر اللقاء علاء عكاشة رئيس قطاع الناشئين لنادى طنطا ومحمد ابو فريخة نائب رئيس النادى وعمرو انور المدير الفنى للفريق الأول لطنطا.

واكد علاء عكاشة بان هناك اكثر من لاعب تم عمل عقود لهم بالفريق الأول وهناك سياسة جديدة ودعم خاص للناشئين مابين القطاع والفريق الأول.

في الوقت الذي أكد فيه ايضا بان تلك الطفرة الموجودة حاليا ف قطاع الناشئين يرجع الفضل الأول لرئيس النادي فايز عريبة ومحمد ابوفريخة نائب رئيس مجلس الادارة

وأنهى ان هناك العديد من لاعبى القطاع سيكونوا داعمين للفريق الأول خلال المواسم المقبلة من أجل الوصول للطفرة المطلوبة.