نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السكة الحديد يبحث عن الفوز الأول أمام مصر للمقاصة في دوري المحترفين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد ملعب الأسيوطي سبورت استقبال المباراة التي ستجمع بين السكة الحديد ومصر المقاصة وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية لدوري المحترفين.

ويبحث الفريقين عن فوزهم الأول في المسابقة وذلك عقب تعادل السكة أمام لافيينا سلبيا، وسقوط المقاصة أمام وادي دجلة.

وبشكل نسبي تبقى حظوظ السكة الحديد أفضل نسبيا على عكس المقاصة الذي يعتمد على ناشئيه بسبب إيقاف القيد.

موعد مباراة مصر للمقاصة والسكة الحديد

تنطلق المباراة في تمام الرابعة مساء بجانب 3 مواجهات أخرى تجمع بين بترول أسيوط - بروكسي، مكادي - دكرنس، أسوان- النجوم.

القنوات الناقلة للمباراة

وحتى الان لم يتحدد مصير إذاعة المباراة من عدمه حيث تنقل مبارايات دوري المحترفين عبر مجموعة قنوات أون تايم سبورتس حال عدم وجود مباريات في الدوري الممتاز " دوري النيل ".