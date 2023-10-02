نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صباح الكورة.. الخطيب يحصن نجوم الأهلي وتصنيف الفرق المتأهلة لمجموعات الكونفدرالية.. برشلونة يقترب من جوهرة برازيلية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - "الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "الفجر الرياضي" بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه، ومع يوم جديد اليوم الأحد 01-10-2023

ونقدم لكم هنا "صباح الكورة" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية في السطور التالية:-

الخطيب يحصن نجوم الأهلي

بدأ فريق الكرة الأول بنادي الأهلي التحرك سريعًا من أجل تجديد عقود مجموعة من لاعبيه وهي التي قاربت على الإنتهاء بسبب التصريحات التي أدلى بها حسين لبيب المرشح لرئاسة مجلس إدارة القلعة البيضاء.

ويأتي على رأس نجوم الأهلي الذين تنتهي عقودهم مبكرًا محمد الشناوي الذي يمتلك عقدًا حتى يونيو 2025 بجانب الثلاثي محمد عبد المنعم والجنوب إفريقي بيرسي تاو وأحمد عبد القادر.

وتأتي عمليات التجديد المبكر لنجوم النادي الأهلي بسبب التصريحات التي سبق وأن ادلى بها حسين لبيب مؤخرًا وهي التي أكد خلالها رغبته في ضم بعض اللاعبين من القلعة الحمراء.

تصنيف الفرق المتأهلة لمجموعات الكونفدرالية

اكتمل عقد الأندية المتأهلة لدور المجموعات من بطولة الكونفدرالية الافريقية للموسم الكروي الجديد 2023-2024 وذلك بنهاية الأدوار التمهيدية.

ونجحت أندية الزمالك ومودرن فيوتشر من مصر في الوصول لدور المجموعات مع نهضة بركان المغربي وفريق نادي الافريقي التونسي واتحاد العاصمة من الجزائر.

وجاء التصنيف الخاص بالاندية المتأهلة لدور المجموعات وفق ما يلي:-

المستوى الأول: الزمالك ونهضة بركان واتحاد العاصمة بجانب ريفرز يونايتد.

المستوى الثاني مودرن فيوتشر والإفريقي بجانب ساجرادا وديابل نوار.

المستوى الثالث أكاديمكا دو ليبوتو ودريمز وأكاديمة سوار وأبو سليم.

المستوى الرابع والأخير الملعب المالي والهلال وسوبر سبورت وسيخوخون.

برشلونة يقترب من جوهرة برازيلية

بات الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة على أعتاب ضم جوهرة برازيلية جديدة لتدعيم صفوف البلوجرانا.

وقالت صحيفة جلوبو البرازيلية، إن برشلونة في طريقه لخطف اللاعب جابرييل موسكاردو من تشيلسي بعدما دخل النادي الإسباني في مفاوضات متقدمة مع كورينثيانز لضمه.

وأضافت أن "البلوز" سيحتاج إلى تكثيف جهوده لضم اللاعب البرازيلي الشاب الذي يُطلق عليه "لؤلؤة البرازيل"، بعدما اتصل المدير الرياضي لبرشلونة بنادي كورينثيانز بشأن تحرك محتمل في الصيف المقبل.

تفاصيل الاجتماع العاصف بين بيريرا وأمين عمر

كشفت بعض المصادر المسؤولة داخل لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم التفاصيل الخاصة بحديث البرتغالي فيتور بيريرا رئيس اللجنة مع الحكم أمين عمر بسبب الأخطاء التي حدثت في مباراة المقاولون العرب والزمالك.

وقال المصدر في تصريحات للفجر الرياضي أن بيريرا عقد اجتماع مع أمين عمر لتحليل الأخطاء التي ظهرت في مواجهة الزمالك والمقاولون العرب وهي التي جمعت بينهما لحساب مباريات الجولة الثانية من بطولة دوري Nile.

وقال بيريرا لأمين عمر:" كيف تكون حكمًا محترفًا وتتحدث مع حكام تقنية الفيديو المساعد بشكل خاطئ في قانون كرة القدم".