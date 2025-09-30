نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كريم رمزي: الأهلي “حالة مش طبيعية” تستحق الدراسة.. والزمالك ساهم في عودته للمنافسة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تغنى الإعلامي كريم رمزي، بفوز الأهلي أمس على الزمالك في قمة الدوري الممتاز بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وقال كريم رمزي في تصريحات لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم:الأهلي حالة مش طبيعية، ولا احد ينكر أن الاهلي عانى من العديد من المشاكل قبل مباراة القمة من رحيل مدرب ولاعبين وأزمات إدارية ولكن الأهلي زي الصاروخ يستفيق من هذه الأزمات سريعا

وأضاف: مباراة الزمالك كانت فاصلة للأهلي في مشوار الدوري الممتاز، ومع ذلك رأينا أن الأهلي لم يتأثر قط بأي أزمة مر بها الفترة الماضية، وهذه الحالة تستحق الدراسة

وتابع: ليس من السهل أن يمر الأهلي بأزمة، والأهلي في قاموسه لا يعرف “الغرق”، عشان كدا الأهلي منظومة ناجحة مهما تعاقبت مجالس الإدارات، وكل لاعبي الأهلي كانوا رائعين، وأرفع القبعة للاعبي الأهلي على هذا الأداء أمس، والزمالك دائما ما يساعد الأهلي في العودة مرة أخرى للمنافسة رغم تراجع نتائج الأهلي منذ بداية الموسم