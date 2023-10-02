الرياضة

مواعيد مباريات اليوم الإثنين 2-10-2023 في جميع البطولات والقنوات الناقلة.. الإثارة والندية مستمرة

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم الإثنين 2-10-2023 في جميع البطولات والقنوات الناقلة.. الإثارة والندية مستمرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يوفرلكم موقع الفجر الرياضي خلال مقالنا أدناه مواعيد مباريات اليوم الإثنين 2-10-2023 في جميع البطولات والقنوات الناقلة.

مواعيد مباريات اليوم الإثنين 2-10-2023 في جميع البطولات والقنوات الناقلة

وتأتي مواعيد مباريات اليوم الإثنين 2-10-2023 في جميع البطولات والقنوات الناقلة وفق ما يلي:-

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

  • فولهام × تشيلسي ـ 10:00 مساء ـ HD 1 beIN Sports

مواعيد مباريات دوري أبطال أسيا والقنوات الناقلة

  • أولماليك × القوة الجوية ـ 3:00 مساء
  • الشارقة × الفيصلي ـ 5:00 مساء ـ
  • ناساف كارشي × السد ـ 7:00 مساء 
  • سباهان أصفهان × الاتحاد ـ 7:00 مساء ـ  beIN Sports AFC HD
  • الدحيل × برسيبوليس ـ 9:00 مساء
  • النصر × الاستقلال ـ 9:00 مساء ـ  beIN Sports AFC HD

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

  • لاس بالماس × سيلتا فيجو ـ 10:00 مساء ـ  beIN Sports HD 3   
  • مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة
  • تورينو × هيلاس فيرونا ـ 7:30 مساء - AD SPORTS
  • ساسولو × مونزا ـ 7:30 مساء -   AD SPORTS
  • فيورنتينا × كالياري ـ 9:45 مساء ـ  AD SPORTS

مواعيد مباريات دوري أبطال إفريقيا

  • شباب بلوزداد X بو رانجرس – سيراليون – 10 مساء

 

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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