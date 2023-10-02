نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اول تعليق من مدحت عبد الهادي على واقعة محمود علاء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



أكد مدحت عبد الهادي، مدرب نادي الزمالك، إن كل ما يثار بشأن اعتذار محمود علاء للجهاز الفني واللاعبين غير صحيح، وأن اللاعب لم يتحدث مع الجهاز الفني بعد لقاء أرتا سولار من الاساس.

مدحت عبد الهادي: محمود علاء معتذرش للجهاز الفني.. وهيكمل تدريب منفردا أسبوعين

وقال مدحت في تصريحات لبرنامج كورة في ال90 الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم عبد الجواد على راديو 9090: العقوبة الموقعة على محمود علاء مستمرة وسوف يستمر في التدريب منفردا حتى نهاية العقوبة.

وأضاف: طبقنا اللائحة المالية ضد اللاعب، والتدريب منفردا جاء قرارا من الجهاز الفني بقيادة أوسوريو.

وكانت الفترة الماضية قد شهدت وقوع مشادة كلامية مع محمود علاء وأحد افراد الجهاز الفني وغاب عن مواجهة الاياب ضد ارتا سولار بطل جيبوتي قبل أن يتم تطبيق اللائحة عليه