نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يعلن نجم الفريق لمواجهة إنبي في كأس مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن النادي الأهلي جاهزية لاعبه المغربي رضا سليم للمشاركة في مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المقبلة أمام إنبي.

عودة رضا سليم إلى صفوف الأهلي

وكان المغربي رضا سليم قد تغيب عن المشاركة مع الأهلي في مباراته السابقة أمام سانت جورج الأثيوبي في إياب دور ال٣٢ من بطولة دوري أبطال إفريقيا بسبب الإصابة في الركبة.

وانتظم لاعب الأهلي في التدريبات الجماعية للفريق الأحمر اليوم، وشارك بشكل طبيعي ليتأكد جاهزيته لمواجهة إنبي المقبلة.

ويلتقي الأهلي نظيره إنبي بعد غدٍ الأربعاء في نصف نهائي كأس مصر لموسم ٢٠٢٢-٢٠٢٣.