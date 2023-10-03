"الأباتشي يتدخل ".. شيكابالا يفاجئ مدرب الزمالك بهذا الطلب

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أحمد جودة - القاهرة -

يسعى محمود عبد الرازق شيكابالا، قائد وأسطورة نادي الزمالك الحالية، في حل الأزمة الأخيرة التي تضرب الفريق الأول، بعد صدام محمود علاء مدافع الفريق والمدرب العام مدحت عبد الهادي.

وقرر عبد الهادي مؤخرا توقيع غرامة مالية ضخمة على نجم الفريق، بغد تلفظه بألفاظ لا تليق في مران الفريق، وعدم الاعتذار حتى الآن للجهاز الفني.

- مستجدات أزمة محمود علاء

وصرح الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90":" أن محمود عبدالرازق شيكابالا قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، يسعى لحل الأزمة الأخيرة وتهدئة مدحت عبدالهادي بعد صدامه مع محمود علاء مدافع الفريق".

وأختتم هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "شيكابالا سوف يعمل على صلح الطرفين في التدريبات، وتصفية الأجواء قبل المباريات المقبلة".

وفشل الفارس الأبيض في تحقيق أي فوز في الجولتين الماضيتين من الدوري المصري الممتاز 2023\2024، بعد التعادل أمام بيراميدز بهدفين لكل فريق، والتعادل الإيجابي أمام المقاولون العرب بهدف لكل نادي.