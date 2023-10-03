نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توخيل يستقر على تشكيل بايرن ميونخ لمواجهة كوبنهاجن اليوم الثلاثاء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

استقر توماس توخيل المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونخ على تشكيل فريقه المتوقع لمواجهة نظيره كوبنهاجن في الجولة الثانية من منافسات دوري أبطال أوروبا موسم 2023-2024.

ما هو تشكيل بايرن ميونخ ضد نظيره كوبنهاجن

في حراسة المرمي: زفن أولرايش

في خط الدفاع: كونراد لايمر، دايت اوباميكانو، منجاي كيم، ألفونسو ديفيز

في خط الوسط: جوشوا كيميتش، ليون جوريتسكا، جمال موسيالا

في خط الهجوم: ليروني ساني، كينغسيلي كومان، هاري كين

موعد مباراة بايرن ميونخ ضد كوبنهاجن في دوري ابطال أوروبا

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونخ نظيره نادي كوبنهاجن مساء اليوم الثلاثاء 3 أكتوبر 2023، في الجولة الثانية من منافسات دوري أبطال أوروبا موسم 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية الساعة الحادية عشر مساء بتوقيت الإمارات.

يستضيف ملعب باركن المباراة المرتقبة بين نادي بايرن ميونخ ضد نظيره كوبنهاجن في دوري أبطال أوروبا موسم 2023-2024.