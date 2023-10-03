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أحمد جودة - القاهرة - فتحت إدارة نادي الشباب السعودي باب التفاوض مع البلجيكي فيليب كليمنت، مدرب موناكو الفرنسي السابق، من أجل تولي منصب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم لمدة موسمين.

الشباب السعودي يستقر على مدربه الجديد



وفي حال التوصل إلى اتفاق، سيحل كليمنت مكان الهولندي مارسيل كايزر، الذي أقيل من منصبه بعد نهاية المرحلة الخامسة من دوري روشن السعودي للمحترفين



وذكرت صحيفة "الرياضية" السعودية أن مصادر خاصة كشفت لها أن وكيل أعمال المدرب البلجيكي كشف لنادي الشباب عن موافقته المبدئية، فيما لا تزال المفاوضات مستمرة بين الجانبين من أجل حسم باقي تفاصيل الصفقة.

وأوضحت أن الرئيس الجديد لنادي الشباب محمد المنجم، يسعى لحسم ملف الجهاز الفني للاستفادة من فترة التوقف الدولي المقبلة في تعرف المدرب الجديد على اللاعبين والمنافسين أيضًا في دوري روشن، قبل قيادة الفريق.

وكان موناكو آخر تجارب كليمنت، إذ تولى تدريبه في يناير (كانون الثاني) 2022، وأقيل من قيادته بعد انتهاء منافسات الدوري الفرنسي في الموسم الماضي.

