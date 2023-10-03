نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يستعيد خدمات "الصخرة" في موقعة إنبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بات من المقرر أن يستعيد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خدمات أحد أهم لاعبيه في مواجهة إنبي بكأس مصر.

ويستعد الأهلي لمواجهة إنبى في السابعة مساء الأربعاء المقبل على ستاد القاهرة الدولى في نصف نهائي كأس مصر.

وتعافى محمد عبدالمنعم مدافع النادي الأهلي، من الكدمة التي كان قد تعرض لها خلال مواجهة الإياب أمام سان جورج الإثيوبي، وأصبح جاهزا للقاء.

ومنح الطاقم الطبي بالنادي الأهلي الضوء الأخضر إلى مارسيل كولر للاعتماد على خدمات عبدالمنعم، في التشكيل الأساسي أمام إنبي.

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى وإنبي في كأس مصر مع وجود استوديو تحليلي يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.