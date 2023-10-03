صباح الكورة.. قرار عاجل تجاه أمين عمر وليفربول يضاعف راتب صلاح والأهلي يستعيد الصخرة قبل لقاء انبي

أحمد جودة - القاهرة - صباح الكورة

"الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع " الفجر الرياضي " بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه. ونقدم لكم هنا "صباح الكورة" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية في السطور التالية:- صباح الكورة اليوم وتأتي نشرة صباح الكورة اليوم وفق ما يلي:- قرار عاجل من لجنة الحكام تجاه أمين عمر بشأن ركلة جزاء الزمالك والمقاولون العرب كشف الإعلامى أحمد شوبير، نجم الأهلي السابق، عن توقيع عقوبات ضد حكم مباراة الزمالك والمقاولون العرب وحكم مباراة فاركو والمصري. وأكد شوبير، في تصريحات تليفزيونية، أنه كان هناك اجتماع لتحليل أداء التحكيم فى الأسبوع الثاني من الدوري بين بيريرا والحكام، وكان بينها مباراة الزمالك والمقاولون.

وشدد على أنهم أجمعوا على أن الزمالك كان لديه ركلة جزاء صحيحة وتم إيقاف أمين عمر، حكم المباراة، وحمادة القلاوي، حكم مباراة فاركو، تم إيقافه أيضًا.

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الأهلي يستعيد خدمات "الصخرة" في موقعة إنبي

الاهلي

بات من المقرر أن يستعيد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خدمات أحد أهم لاعبيه في مواجهة إنبي بكأس مصر.

ويستعد الأهلي لمواجهة إنبى في السابعة مساء الأربعاء المقبل على ستاد القاهرة الدولى في نصف نهائي كأس مصر.

وتعافى محمد عبدالمنعم مدافع النادي الأهلي، من الكدمة التي كان قد تعرض لها خلال مواجهة الإياب أمام سان جورج الإثيوبي، وأصبح جاهزا للقاء.

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ليفربول يفاجئ محمد صلاح بقرار ناري

محمد صلاح

أفادت بعض المصادر الصحفية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء من العاصمة البريطانية لندن أن إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي قرر مكافأة اللاعب الدولي المصري محمد صلاح.

وقررت إدارة الريدز مضاعفة نجمنا الدولي المصري ثلاثة أضعاف ما كان يحصل عليه في السابق وفق ما أكدته إحدى الدراسات بكلية الأعمال في جامعة هارفارد الشهيرة.