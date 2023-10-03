نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كواليس اشتراط أحمد فتوح رحيل معلول.. رد صارم من الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتشر خبر اشتراط أحمد فتوح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، رحيل علي معلول لاعب الأهلي أولًا حتى يوافق على الانضمام للقلعة الحمراء، كالنار في الهشيم.

ويبحث الأهلي عن بديل دولي مناسب للاعب معلول نجم المنتخب التونسي، لقيادة الجبهة اليسرى.

الأهلي يرد على شرط فتوح

وعن شرط فتوح للانتقال للمارد الأحمر، قال مصدرمن النادي الأهلي لـ "الفجر الرياضي": "لا يمكن أن يفرض أي لاعب شروطه على النادي".

وينتهي تعاقد أحمد فتوح مع نادي الزمالك بنهاية الموسم، ويحق له التعاقد مع فريق آخر في فترة الانتقالات الشتوية يناير المقبل.

وأضاف المصدر قائلًا: "النادي الأهلي لا يقبل أن يتحكم لاعب في مصير لاعب آخر".

يذكر أن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، أبدى إعجابه بقدرات أحمد فتوح مرحبًا بالتعاقد معه في أقرب فرصة.