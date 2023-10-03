نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. فيتوريا يوجه صدمة لمنتخب مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي مؤمن الجندي، عن مفاجأة صادمة بشأن روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم.

وقال الجندي في تصريحاته عبر برنامج “أصداء الملاعب” على قناة نايل سبورت: “روي فيتوريا سيترك تدريب منتخب مصر بعد بطولة كأس الأمم الأفريقية”.

كان مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم محمد غرابة نفى ما ذكرته تقارير صحفية سعودية عن تواصل المدير الفني لـ "الفراعنة" روي فيتوريا مع أهلي جدة لتولي تدريب الفريق السعودي خلال الموسم المقبل.

وذكرت صحيفة "عكاظ" السعودية أن أهلي جدة حصل على موافقة فيتوريا لقيادة الفريق، شرط تكفل النادي السعودي بتصفية كافة المستحقات المالية المترتبة على إلغاء عقده مع منتخب مصر.

رحيل روي فيتوريا محتوم

وأضاف الجندي رئيس القسم الرياضي ببوابة الفجر: “الشرط الجزائي في عقد فيتوريا لا يمكن أن يستخدمه إلا بعد انتهاء بطولة أمم إفريقيا، ولكن الصدمة أن المدرب البرتغالي سيرحل سيرحل”.

وتابع قائلًا: “يتمنى فيتوريا أن يترك أثرًا للجماهير المصرية بالفوز ببطولة كأس الأمم الأفريقية، حتى يرحل وهو راضٍ عن مشواره مع الفراعنة”.

يذكر أن روي فيتوريا تولى مسؤولية تدريب المنتخب المصري الأول، خلفًا للبرتغالي كارلوس كيروش الذي رحل في أبريل عام 2022.