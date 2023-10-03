نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 15 مدينة مصرية.. استادات توقع بروتوكول لإدارة وتشغيل الأندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وقع مجلس إدارة شركة استادات الوطنية للاستثمار الرياضي، وإحدى أهم الشركات العاملة في مجال الاستثمار والتطوير الرياضي برئاسة المهندس سيف الوزيري، بروتوكول شراكة وتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية.

توقيع البروتوكول تم بحضور المهندس سيف الوزيري رئيس مجلس ادارة شركة استادات الوطنية والعضو المنتدب، والمهندس أمين غنيم نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع الشئون العقارية والتجارية وعمرو الشريفي مدير القطاع التجاري، والعقيد حسني التميمي مدير إدارة العلاقات الحكومية، والمستشار حسام عمران رئيس القطاع القانوني والسيد هشام الفقي مدير إدارة التسويق.

يهدف البروتوكول إلي توفير خدمات لأعضاء الأندية الراغبين في تملك وحدات سكنية تابعة للهيئة بالاضافة إلى تشغيل وادارة الأندية في المجمعات السكنية التابعة للهيئة بالمدن الجديدة.

من جانبه، قال المهندس سيف الوزيري أن البروتوكول يأتي في اطار خطة العمل على التوسع في إنشاء فروع للأندية بالتعاون مع الشباب والرياضة، وهيئة المجتمعات العمرانية، للاستفادة القصوى من أصول الدولة الرياضية، ورفع قيمتها، وتوفير الأنشطة الرياضية في كل أنحاء الجمهورية تحت مظلة مشروع القرن حياة كريمة.

وأشار إلى أنه يتم حاليًا التواجد في 15 مدينة مصرية، وسيتم التوسع خلال الفترة المقبلة لتقديم خدمات رياضية مختلفة تحت قيادة عدد كبير، من الرياضيين المصريين المحترفين.

يذكر أن شركة استادات، تخضع لإدارتها، شركة سيتى كلوب، المسؤولة عن إدارة أندية سيتى كلوب، وشركة سكاى دايف، وشركة برزنتيشن لايف.