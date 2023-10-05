الرياضة

عاجل.. أول تعليق من كولر بعد فوز الأهلي والتأهل لنهائي كأس مصر

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أحمد جودة - القاهرة - عبر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، عن سعادته بفوز فريقه على إنبي بثلاثية نظيفة والتأهل لنهائي كأس مصر ٢٠٢٢-٢٠٢٣.

وقال في المؤتمر الصحفي بعد المباراة:"سعداء للغاية بالتأهل للمباراة النهائية، الشوط الأول المباراة كانت من اتجاه واحد مع اعتماد المنافس على الهجمات المرتدة".

أول تعليق من كولر بعد تأهل الأهلي 


وأضاف:"في الشوط الثاني حصلنا على الثقة بعد الهدف الثاني والمنافس سبب لنا بعض المشاكل في بعض الهجمات".

وتابع:"تأهلنا للنهائي عن جدارة واستحقاق، في النهاية نحن في المباراة النهائية".

وزاد:"من المهم أن نقوم بتأهيل موديست بدنيًا، فقبل تعاقدنا معه كان يسعى للتأهيل لكن ليس كما نريد، نحاول زيادة الجانب البدني للاعب في أسرع وقت".

وواصل:"موديست خلق ٣ أو ٤. فرص ولكن كان ينقصه الدقة، وفي نفس الوقت أننا لن نغير فلسفتنا لأن اللاعب يؤدي بشكل جيد في ضربات الرأس رغم أنها ميزة جيدة للغاية لاستغلال العرضيات".


وأشار:"إمام لاعب يملك قدرات كبيرة ويمكنه اللعب في أكثر من مركز وسامي قمصان أبلغني بأن إمام لعب في مركز الجناح ويملك القدرة على المراوغة وهي ميزة رائعة للاعب".

وأردف:"إمام نجح في تسجيل هدف مميز للغاية وظهر بمستوى جيد في الدقائق التي شارك فيها".

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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