نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالفيديو.. الأهلي يواصل إنتصاراته بالبطولة العربية لكرة السلة بفوزه على مجد طنجة المغربي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

واصل الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي إنتصاراته بالبطولة العربية المقامة حاليا بالدوحة بعدما حقق فوزه الثالث بالمجموعة الرابعة على حساب مجد طنجة بنتيجة 85-71 في المباراة التي أقيمت بصالة نادي الغرافة الرياضي.

الأهلي يحقق الفوز على مجد طنجة

وبدأ لاعبو مجد طنجة بشكل مفاجئ لجماهير الأهلي الحاضرة بصالة نادي الغرافة حيث بدا الفريق متماسكا دفاعيا ومميزا على مستوى الهجوم في ظل تذبذب واضح في مستوى لاعبي الأهلي حيث تمكن الفريق المغربي من حسم نتيجة الفترة الأولى 22-20.

وفي الفترة الثانية واصل مجد طنجة تفوقه على مستوى الدفاع والهجوم وفي ظل الأخطاء المرتكبة من لاعبي الأهلي تمكن الفريق المغربي من حسم الشوط الأول لصالحه بنتيجة 41-40.

الفترة الثالثة حاول فيها الأهلي العودة لمستواه المعهود والمنتظر من جماهيره التي ظلت تؤازر الفريق رغم التأخر ولكن الفريق المغربي واصل التقدم في النتيجة وتمكن من زيادة الفارق مع نهاية الفترة الثالثة والتي إنتهت لصالح مجد طنجة 63-58.

الفترة الرابعة شهدت عودة المارد الأحمر وظهر فارق الخبرة الكبير بين الفريقين والذي رجح كفة الأهلي الذي تمكن من العودة في النتيجة والتفوق مع نهاية المباراة بفارق كبير من النقاط 85-71 ليحصد الأهلي ثالث إنتصاراته بالبطولة ويتصدر المجموعة الرابعة مع نهاية مباريات اليوم.

ويلتقي الأهلي أمام فريق بيروت اللبناني يوم الجمعه المقبلة في ختام مبارياته بدور المجموعات والتي تحدد مركز الفريق قبل الانتقال لدور ال16 وتحديد منافسه المقبل.

وعقب نهاية المباراة وجهت جماهير الأهلي التحية للاعبين والجهاز الفني للفريق بعدما تمكنوا من تحقيق الفوز حيث ظلت الجماهير تشدو بهتافاتها الشهيرة إلى مابعد إنصراف اللاعبين والجهاز الفني.