نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أزمة بين الشحات ومدرب الأهلي في مباراة إنبي.. هذا الشخص أنهى الموقف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، حقيقة وجود مشادة بين سامي قمصان مدرب النادي الأهلي وحسين الشحات لاعب الفريق، خلال مواجهة إنبي، في كأس مصر.

مشادة قوية بين حسين الشحات وسامي قمصان

وأكد هشام خلال برنامجه على قناة النهار، أن ما حدث هو أثناء استبدال الشحات، كان اللاعب لديه إنذار ويسير بشكل بطيء وسط مطالب من الحكم بسرعة خروجه من أقرب نقطة.

وتابع أمير هشام: "سامي قمصان كان لديه تخوف من تعرض اللاعب للطرد، ليطالبه بسرعة الخروج ليرد اللاعب أنا عملت إيه؟ قبل أن يتدخل خالد بيبو مدير الكرة وأنهى الأمر بشكل سريع وانتهت الأزمة".