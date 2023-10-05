نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم الأهلي السابق يعلق على فوز الأحمر على إنبي بثلاثية في كأس مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد محمد عبدالجليل نجم النادي الأهلي السابق، أن مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي، لديه مخطط واضح للاعبين بإعطائهم فرصة اللعب لدقائق معينة، حيث يهدف لتجهيز جميع اللاعبين والمحافظة عليهم حتى نهاية الموسم، بالإضافة لزيادة حدة المنافسة بين عناصر الفريق.

تصريحات محمد عبدالجليل بعد فوز الأهلي

وقال عبدالجليل في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "كولر يستهدف تجهيز أكثر من لاعب، وفوجئنا بجلوس إمام عاشور وتواجد أفشة أساسيا للمباراة الثانية على التوالي، والأهلي أصبح يثق في المكسب بأي وقت، ويلعب على قدر كل مباراة، ولم يكن هناك استعجال اليوم في الفوز، وسط استحواذ كبير على المباراة، خصوصا أن الفرق المصرية تقع في أوقات معينة، ويرتكبون أخطاء كثيرة، لذلك الأهلي كان يلعب برتم هادئ ومن ثم خطف الانتصار".

وأضاف: "حسين الشحات من عناصر قوة الأهلي هجوميًا وهو يسيطر على الكرة بشكل رائع وكاد يسجل هدفًا رائعًا في شباك إنبي لولا القائم الذي انقذ المرمى، فأشعر أن حسين وكأنه يلعب (كرب شراب)، وكنت أتمنى تسجيل الهدف لأنه سيكون من أفضل وأمتع الأهداف".

وواصل: "أشعر أن ياسر إبراهيم مدافع الأهلي هو من ارتطم الكرة برأسه وذهبت لمدافع انبي وسجلها في المرمى، من الوارد أن يكون هدف صحيح، والأهلي ينجح في استغلال اللاعبين الاجانب ولديهم تأثير في الملعب".