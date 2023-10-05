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أحمد جودة - القاهرة -

كشف أحمد دويدار، نجم نادي الزمالك الأسبق، مفاجأة عن مفاوضات النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب مع أحمد فتوح لاعب القلعة البيضاء لضمه خلال الفترة المقبلة.

دويدار يفجر مفاجأة عن مفاوضات الأهلي مع فتوح وخليفة عبدالوهاب

وأكد دويدار أن النادي الأهلي تجاهل خليفة محمد عبدالوهاب وهو اللاعب الواعد محمد أشرف الظهير الأيسر الذي تمت إعارته إلى نادي زد.

وأشار إلى أن الأهلي يتفاوض لضم أحمد فتوح ظهير أيسر نادي الزمالك منذ 6 شهور.

وأوضح دويدار في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج (الريمونتادا) بقناة (المحور) إن الأهلي يفاوض فتوح منذ 6 شهور كاملة ويترقب نهاية عقده مع الزمالك.

وشدد على أن فتوح إذا لم يحصل على مستحقاته المالية المتأخرة سيرحل عن الزمالك خاصة في ظل ضغوط ومفاوضات الأهلي.