نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب دوري روشن السعودي 2023-2024 قبل مباريات اليوم الجمعة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

نستعرض لكم عبر موقعنا" الفجر الرياضي "، في بعض السطور التالية ترتيب دوري روشن السعودي 2023-2024 قبل مباريات اليوم الجمعة الموافق السادسة من شهر أكتوبر الجاري ضمن منافسات الجولة التاسعة من البطولة.

مواعيد مباريات اليوم الجمعة

النصر وأبها.. في تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة

الاتحاد ضد الأهلي.. عند تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة

ترتيب دوري روشن السعودي

ويتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون في صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 22 نقطة، وفيما يلي باقي ترتيب الدوري السعودي للمحترفين:

1- التعاون 22 نقطة

2- الهلال 20 نقطة

3- الاتحاد 19 نقطة

4- النصر 18 نقطة

5- الفتح 17 نقطة

6- الاتفاق 17 نقطة

7- الأهلي 16 نقطة

8- الوحدة 12 نقطة

9- الفيحاء 10 نقاط

10- ضمك 10 نقاط

11- الشباب 9 قاط

12- الخليج 8 نقاط

13- الرياض 8 نقاط

14- الأخدود 7 نقاط

15- الطائي 7 نقاط

16- أبها 6 نقاط

17-الرائد 4 نقاط

18- الحزم 3 نقاط