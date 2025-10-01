وفيات وعشرات المفقودين بانهيار مدرسة فـي إندونيسيا

جاكرتا ـ أ ف ب: تسعى فرق الإغاثة في إندونيسيا إلى إنقاذ ما لا يقل عن 38 شخصًا يُعتقد أنهم ما زالوا محاصرين إثر انهيار مبنى مدرسة أسفر عن مصرع ثلاثة أشخاص، على ما أفادت السلطات. وذكرت تقارير نقلًا عن شاهد عيان أن المبنى الواقع في جزيرة جاوة في إندونيسيا انهار حين كان التلاميذ مجموعين لتأدية صلاة العصر.
وتجمّعت عائلات التلاميذ إلى جانب فرق الإنقاذ في محيط المبنى متعدد الطوابق في مدينة بلدة سيدوارجو.
وقال رئيس الوكالة الوطنية للبحث والإنقاذ محمد سيافي «بلغ عدد الضحايا 102 شخص، منهم 99 ناجيًا و3 وفيات».
