نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص.. تقارب وجهات النظر بين فتوح والزمالك وهذا موعد إعلان التجديد الرسمي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يطمح جمهور وعشاق نادي الزمالك في إنهاء ملف تمديد عقد أحمد فتوح الظهير الأيسر الدولي لفريق الكرة الأول بالنادي الأبيض؛ من أجل الحفاظ على قوام الفريق الأساسي خلال الفترة المقبلة.

تقارب وجهات النظر بين فتوح والزمالك

كشف مصدر داخل نادي الزمالك آخر تطورات ملف تمديد عقد الظهير الأيسر الدولي أحمد فتوح مع الفريق الأبيض خلال الفترة الأخيرة.

وأوضح المصدر أن قائمة الكابتن حسين لبيب تتبنى ملف تمديد عقد أحمد فتوح مع نادي الزمالك بالتعاون مع عبد الواحد السيد مدير الكرة بالنادي.

وأكمل المصدر لافتا إلى أن هناك اتفاق على حصول أحمد فتوح على 70 مليون جنيه في عقد يمتد لثلاثة مواسم مع نادي الزمالك بواقع 20 مليون جنيه في الموسم بالإضافة إلى 10 مليون جنيه كعقد إعلانات يتم تجهيزه لفتوح مع أحد الشركات المملوكة لمرشح ضمن قائمة حسين لبيب.

وأشار المصدر إلى أن الأمر الذي شهد خلافا في مفاوضات فتوح مع الزمالك هو رغبة اللاعب في الحصول على قيمة عقده بالموسم الأول بالكامل بالإضافة إلى المستحقات المالية المتأخرة.

وتابع المصدر في حديثه لموقع "الفجر الرياضي" أن أحمد فتوح تساهل في طلباته المالية مؤخرا مبديًا رغبته في البقاء مع نادي الزمالك ولكن بشرط إنهاء المفاوضات مع المجلس الجديد.

ولفت المصدر إلى أن أحمد فتوح رفض تمديد عقده في الوقت الحالي عن طريق أحد المرشحين في انتخابات مجلس إدارة نادي الزمالك مفضلا أن يتم الأمر مع مجلس منتخب.

وأتم المصدر موضحا أن المجلس المنتخب لنادي الزمالك سينهي ملف تمديد عقد أحمد فتوح مع نادي الزمالك بشكل سريع لضمان الحفاظ على اللاعب وغلق باب المغرييات التي يتلقاها اللاعب.

وفي سياق آخر يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسيريو استعدادته لخوض مباراة البنك الأهلي مساء السبت المقبل ضمن إطار منافسات الجولة الثالثة من دوري النيل.

