نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نصر أكتوبر 1973.. من هم أبطال الدوري وكأس مصر في الموسم التالي للحرب؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يحتفل الشعب المصري اليوم الجمعة، بالذكرى الخمسين لنصر أكتوبر العظيم 1973، وهي الذكرى التي تمثل أهمية كبيرة لكل مواطن مصري حيث تعيد للأذهان اليوم الذي لقن فيه جيشنا المصري، عدوه الإسرائيلي درسًا قاسيًا واستعاد أرض سيناء مرة أخرى.

وفي تلك المناسبة نعود بالذاكرة سنوات طويلة إلى الوراء لنتذكر سويًا من هم أبطال البطولات المحلية لكرة القدم المصرية في العام التالي للحرب بعدما استعادت مصر قوتها مجددًا عقب انتهاء ظروف الحرب الصعبة:

- الدوري المصري

بعد إلغاء موسم 1973 – 1974 بسبب اندلاع الحرب، في الموسم التالي استطاع فريق الأهلي التتويج بلقب بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 1974 – 1975، وذلك بعدما اعتلى صدارة الترتيب برصيد 59 نقطة متفوقا على منافسه وقتها فريق الترسانة الذي حل ثانيًا برصيد 52 نقطة.

- كأس مصر

توج فريق الزمالك بلقب بطولة كأس مصر في الموسم التالي لحرب أكتوبر 1973، وذلك بعدما تغلب في المباراة النهائية على حساب غزل المحلة بنتيجة 1-0، في المباراة التي أقيمت يوم 5 يناير 1975.

- تتويج أفريقي متأخر

فريق غزل المحلة تأهل لنهائي دوري أبطال إفريقيا في موسم 1974 – 1975 ولكنه لم ينجح في التتويج باللقب الأفريقي وخسر أمام فريق كارا برازفيل الكونغولي، ليتأجل أول تتويج أفريقي بعد الحرب إلى 1982 عندما حصد الأهلي لقب البطولة الأفريقية على حساب أشانتي كوتوكو الغاني.