انت الأن تتابع خبر رفض الزمالك .. تفاصيل أخر جلسة لـ أحمد فتوح مع الأبيض وفرصه للاهلي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشف الإعلامي إبراهيم فايق، عن تفاصيل جلسة أحمد فتوح الظهير الأيسر لـ نادي الزمالك مع المسؤولين، بشأن تجديد التعاقد، حيث ينتهي عقد اللاعب بنهاية الموسم الحالي ويحق له التوقيع لأي فريق خلال يناير المقبلوأوضح فايق أن أحمد فتوح جلس مع إدارة نادي خلال الساعات القليلة الماضية وطالب بمنحة مالية وهي سبب تأخير التعاقد مع اللاعب حيث كان يطلب بين 30 إلي 35 مليون جنيه وفي أخر جلسة طلب 35 مليون جنيه كمنحة تعاقد وهو ما رفضه الزمالك.

الزمالك يرفض طلب أحمد فتوح

ويحاول نادي الزمالك خلال الفترة الحالية تجديد التعاقد مع أحمد فتوح بعد انتشار الأنباء عن جلسة جمعت اللاعب مع مسؤولي الغريم التقليدي النادي الأهلي للانضمام إليهم بعد نهاية عقده خصوص وأن الأحمر يسعى للحصول على لاعب في مركز الظهير يسر كبديل لـ على معلول بعد تقدمه في السن في ظل ضغط المباريات

ومازالت محاولات الزمالك مستمرة للحفاظ على اللاعب من الانتقال للغريم التقليدي النادي الأهلي في الفترة المقبلة خوفا من غضب الجماهير خصوصا بعد رحيل إمام عاشور للأحمر عن طريق كوبري نادي ميتلاند الدينماركي

[أحمد فتوح]

أحمد فتوح

مقترح جديد للإبقاء على أحمد فتوح

وخلال جلسات نادي الزمالك مع فتوح تم اقتراح أن يمدد اللاعب عقده لمدة موسم واحد بدلا من ان ينتهي بنهاية الموسم الحالي ويحل على 20 مليون جنيه بالتعاقد للحفاظ علية لحين استقرار الأوضاع المالية في النادي وتجدي عقده لفترة أطول في وقت لاحق

وبحسب المقترح الجديد فإن فتوح سيتسمر مع الزمالك لموسم إضافي ويحصل على 40 مليون على موسمين و20 مليون بالتعاقد ولكن فتوح رفض الأمر

وعن انتقاله للنادي الأهلي أكد اللاعب للزمالك أنه لم يوقع للأهلي وقالهم ممكن يكون في فرصه للعب في الأهلي