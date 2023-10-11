نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "أولهم فتوح والكرتي".. الأهلي يرصد 4 صفقات مجانية في انتقالات يناير من أنياب بيراميدز والزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ترصد إدارة النادي الأهلي، العديد من الأسماء المميزة داخل بطولة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم، لضمهم خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة، لتدعيم صفوف الفريق في ظل المشاركة بالعديد من البطولات المحلية والقارية.

تطورات صفقات الأهلي الجديدة

وصرح الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90":" أن النادي الأهلي، يراقب بعض اللاعبين في الدوري المصري في مختلف المراكز، للتعاقد معهم خلال الفترة المقبلة".

وواصل هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "الأهلي يضع المغربي وليد الكرتي والمدافع أسامه جلال ثنائي بيراميدز، اللذان ينتهي عقودهم مع ناديهم بنهاية الموسم الجاري، ويرفضوا تجديد التعاقد حتى الآن على طاولة المفاوضات".

وأردف أمير هشام: " الصفقتين الأخرتين هما أحمد فتوح ظهير أيسر الزمالك الذي ينتهي تعاقده مع فريقه بنهاية الموسم الجاري، بالإضافة إلى عمر كمال عبد الواحد لاعب مودرن فيوتشر الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم أيضًا".

واختتم: "عمر كمال حسم مصيره نهائيا بعد قرار عدم تجديد عقده، والأهلي سيكثف جهوده لضم اللاعب في يناير بمقابل مادي أو في الصيف بشكل مجاني، والنادي يعمل لتدعيم صفوفه بأقوى الصفقات استعدادًا لبطولة كأس العالم للأندية 2025 والتي ستضم 32 ناديًا".