الأهلي يحيي ذكرى الأميرة السمراء العاشرة

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أحمد جودة - القاهرة - قامت ميديا الأهلي بنشر بعض اللقطات من البطولة رقم عشرة التي حصل عليها الأهلي من دوري أبطال إفريقيا، وذلك لإحياء ذكرى هذه البطولة التي يقدرها جماهير القلعة الحمراء.

الأهلي يعيد ذكرى الأميرة السمراء العاشرة

وأعاد الأهلي ذكرى العاشرة عبر مواقع التواصل الإجتماعي الخاصة بالنادي معلقًا: "في يوم ١٠/١٠ نقدم لكم العاشرة بتوقيت الأهلي ".

ويذكر أن النادي الأهلي قد حصد لقب دوري أبطال إفريقيا للمرة العاشرة في التاريخ، وذلك بعد الفوز باللقب للمرة الثانية على التوالي، بالفوز على فريق كايزر تشيفز الجنوب إفريقي بنتيجة 3-0 في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء.

وفاز الأهلي على فريق كايزر تشيفز الجنوب إفريقي، بهدف محمد شريف في مطلع الشوط الثاني، فيما أضاف قفشة الهدف الثاني، وعمرو السولية الهدف الثالث.

وحينها أصبح المدرب بيتسو موسيماني هو المدرب الخامس في القارة الأفريقية الذي يفوز بلقب دوري أبطال إفريقيا في نسختين متتاليتين، متساويًا مع مانويل جوزيه في 2005 و2006.

وجدير بالذكر أن الأهلي حصد بطولة دوري أبطال إفريقيا ونجح بالتتويج بها في 11 مرة، بدايتها في عام 1982 وآخرها عام 2023 على حساب الوداد المغربي.