انتخابات الزمالك.. خاص لـ "الفجر الرياضي" حسين لبيب يقدم رسالة لجماهير الزمالك بشأن أزمتي كهربا وأحمد فتوح

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أحمد جودة - القاهرة - حسين لبيب يوجه رسالة قوية لجماهير الزمالك قبل الانتخابات

انتخابات الزمالك.. خاص لـ "الفجر الرياضي" حسين لبيب يقدم رسالة للجماهير بشأن أزمتي كهربا وأحمد فتوح.

انتخابات الزمالك، الكابتن حسين لبيب، وجه الكابتن حسين لبيب رسالة خاصة إلى جماهير نادي الزمالك عبر "بوابة الفجر الإلكترونية" قبل أيام قليلة من بداية انتخابات القلعة البيضاء، ووجه لبيب الشكر إلى الجماهير وأوضح بأن نادي الزمالك ليس له شكل وطعم دون جماهيره، وأن النادي يفقد الكثير في حالة تخلي الجمهور عنه وهو مالم يحدث من الجمهور الوفي.

أزمتي كهربا وأحمد فتوح

انتخابات الزمالك.. خاص لفجر الرياضي حسين لبيب يقدم رسالة لجماهير الزمالك بخصوص أزمتي كهربا وأحمد فتوح

انتخابات الزمالك، حسين لبيب، وبخصوص أزمة محمود عبد المنعم كهربا وأحمد فتوح، أوضح لبيب أن القائمة تسير خطوة بخطوة في الوقت الحالي وهي لم تدخل النادي حتى الآن، ولكن في حال التفوق في الانتخابات سيتم الحل بالشكل الذي يرضي محبي وعشاق القلعة البيضاء.

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الكابتن حسين لبيب

انتخابات الزمالك.. خاص لفجر الرياضي حسين لبيب يقدم رسالة لجماهير الزمالك بخصوص أزمتي كهربا وأحمد فتوح

انتخابات الزمالك، الكابتن حسين لبيب، ويخوض الكابتن حسين لبيب انتخابات نادي الزمالك بقائمة موحدة من أجل حل مشاكل النادي، وتضم القائمة عدد كبير من الأسماء اللامعه والبارزة وجاءت هذه الأسماء كالتالي:-

الكابتن حسين لبيب على منصب رئيس النادي.

الأستاذ هشام نصر على منصب نائب رئيس النادي.

الأستاذ حسام المندوة على منصب أمين الصندوق.

الأعضاء فوق السن

الأستاذ أحمد سليمان.

والأستاذ حسين السيد.

والأستاذ عمرو أدهم.

والأستاذ هاني شكري.

والاستاذ هاني برزى.

والأستاذ محمد طارق.

الأعضاء تحت السن

الأستاذ أحمد خالد حسانين.

الأستاذ رامي نصوحي.

الأستاذة نيرة الأحمر.

موعد انتخابات نادي الزمالك

قائمة الكابتن حسين لبيب

انتخابات الزمالك، الكابتن حسين لبيب، ومن المقرر أن تجرى انتخابات نادي الزمالك في الشهر الجاري، حيث ستعقد يوم الجمعة الموافق 20 أكتوبر 2023، ويعد الكابتن فاروق جعفر، والأستاذ هاني العتال من أبرز المنافسين لقائمة الكابتن حسين لبيب.

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وكان الكابتن حسين لبيب قد تولي منصب رئيس نادي الزمالك كلجنة مؤقتة عام 2021، ونجح في الفوز بلقبين لبطولة الدوري المصري على حساب منافسة النادي الأهلي.