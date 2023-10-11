نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بسبب "طوفان الأقصى".. هل ورط ساديو ماني زميله القديم محمد صلاح؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تداولت وسائل التواصل الاجتماعي صورة تشير إلى مشاركة ساديو ماني نجم منتخب السنغال ونادي النصر السعودي، وزميل محمد صلاح الأسبق في نادي ليفربول، لصورة نشرها الفرعون المصري قبل عامين تضامنًا مع فلسطين.

هل نشر ساديو ماني صورة صلاح أمام الأقصى؟

وجاءت تلك الصورة بمثابة إدانة لمحمد صلاح، الذي التزم الصمت حتى الآن، ولم ينطق بكلمة وسط ظهور العديد من اللاعبين المصريين، الذين أظهروا دعمهم الكامل للقضية الفلسطينية، وما يحدث في الوقت الراهن بالبلاد.

ومشاركة التغريدة التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، صحيحة، ولكن ليس الحساب الرسمي للاعب ساديو ماني، وإنما من حساب خاص بالجمهور، ولكن اعتقدت الجماهير أن النجم السنغالي هو من نشر تلك التغريدة مرة أخرى بسبب العلامة الزرقاء على الحساب.

أما الحساب الرسمي الخاص باللاعب ساديو ماني، فلم يتداول أي شيء يخص محمد صلاح أو القضية الفلسطينية من قريب أو من بعيد.

نجوم كرة القدم المصرية يدعمون فلسطين

جاء في مقدمة نجوم الكرة المصرية الذين أظهروا دعم كبير لعملية "طوفان الأقصى" محمد أبوتريكة نجم الاهلي ومنتخب مصر السابق وكتب عبر حسابه على منصة "أكس": "شجاعة في عصر كثر فيه التخاذل والانبطاح للصهاينة".

وأضاف: "طوفان الأقصى عبور جديد وأمل عظيم لأجيال قد ترى نصر أمة عانت الكثير اللهم ثبت أقدامهم وسدد رميهم وانصرهم وكن معهم يا رب العالمين.. صباحكم فلسطين".

أما محمود كهربا لاعب النادي الأهلي الحالي شارك متابعيه صورة له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام خلال خاصية الاستوري.

وظهر كهربا في الصورة رفقة حسين الشحات حاملين علم فلسطين معلقًا عليها: "في القلب والدم نصرة قريبا إن شاء الله".

بينما محمود شيكابالا قائد الزمالك كتب عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك": "المقاومة حق".

كما حرص النجم المصري سام مرسي، لاعب فريق إبسويتش تاون الإنجليزي، على مساندة المقاومة الفلسطينية في وجه الاحتلال الإسرائيلي.

وكتب سام مرسي عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "لا تصمت أبدًا.. فلسطين حرة".

كما تضامن اللاعب أكرم توفيق نجم الأهلي مع الأوضاع الراهنة في فلسطين وغزة، وشارك فيديو خاص بفلسطين، لتشجيع الشعب ومساندتهم.