انتهاء التصويت

زيوريخ ـ د.ب.أ: أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) امس انتهاء عملية التصويت من قبل المشجعين في جميع الفئات لجوائز فيفا للأفضل في العالم، لعام 2023 ، والتي شهدت مشاركة أكثر من مليون صوت متفرق على المرشحين. وصوت المشجعون باختياراتهم لأفضل لاعبة، وأفضل لاعب، وأفضل مدرب للسيدات، وأفضل مدرب للرجال، وأفضل حارسة مرمى، وأفضل حارس مرمى، وجائزة فيفا بوشكاش، وجائزة الجماهير، وذلك منذ الإعلان عن المرشحين في شهر سبتمبر الماضي.

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