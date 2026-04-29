الحكومة: انخفاض معدل البطالة في الفئة العمرية من (15 لـ 29 عامًا) لـ 13.2%

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 29 أبريل 2026 04:35 مساءً -

قال الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط، إن معدل البطالة بين الشباب في الفئة العمرية من (15 – 29 عامًا) انخفض ليصل إلى 13.2% خلال عام 2025 مقارنة بـ 14.9% خلال عام 2024. كذلك، تراجع معدل البطالة بين الشباب في الفئة العمرية ذاتها من حمـلة المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة والجامعية وما فوقها إلى 16.8% خلال عام 2025 مقارنة بـ 18.7% خلال 2024.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء، المُنعقد اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، والذي استعرض خلاله الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مؤشرات سوق العمل في مصر لعام 2025.

وأوضح وزير التخطيط ـ في بداية عرضه ـ أن معدل البطالة تراجع خلال عام 2025 ليسجل 6.3% في ظل إصلاحات اقتصادية فاعلة، وذلك مُقارنة بـ 6.6% خلال عام 2024.