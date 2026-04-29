باركليز يتوقع نموا سريعا في إمدادات نفط الإمارات بعد خروجها من أوبك

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 29 أبريل 2026 04:18 مساءً - – قال بنك باركليز في وقت متأخر من أمس الثلاثاء إن قرار الإمارات الانسحاب من منظمة ​أوبك سيؤدي إلى تسارع نمو إمدادات النفط ‌من البلاد مع خروجها من الأزمة الحالية.

وأعلنت الإمارات، رابع أكبر منتج في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، أنها ستنسحب من المجموعة ​اعتبارا من أول مايو.

وقال باركليز في ​مذكرة إن هذا القرار قد يطمئن المستثمرين المحتملين ⁠بأن الانتعاش الاقتصادي للبلاد لن يتأثر بحصص الإنتاج ​التي يفرضها تحالف أوبك+.

وأضاف البنك أن حركة الناقلات عبر ​مضيق هرمز لا تزال ضعيفة “حيث انخفض المتوسط المتحرك لثلاثة أيام لحوالي ثلاث إلى أربع سفن لنقل النفط الخام والمنتجات المكررة (بما ​في ذلك غاز البترول المسال) بنحو 95 بالمئة ​مقارنة بالعام الماضي”.

ولا يزال مضيق هرمز، الذي كان يمر عبره نحو ‌20 ⁠بالمئة من إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية، مغلقا إلى حد كبير مع استمرار تعثر محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران.

تأثير الخروج على أسعار النفط سيكون محدودا على الأمد ​القصير

في غضون ذلك، قال بنك إيه.إن.زد ​في مذكرة ​اليوم الأربعاء ⁠إن تأثير خروج الإمارات من المنظمة على أسعار النفط سيكون محدودا على الأمد ​القصير، إذ لا يزال تأثير العوامل الجيوسياسية ​والمخزونات ⁠واللوجستيات على الأسعار أكبر من تأثير التغييرات الهيكلية.

علاوة على ذلك، قال إيه.إن.زد إنه حتى لو لم تعد الإمارات مقيدة ⁠بأهداف ​أوبك+ الرسمية، فإن قدرتها على تحويل ​الطاقة الإنتاجية إلى إمدادات قابلة للتصدير لا تزال تخضع لبيئة التشغيل ​المحيطة بالمضيق في منطقة الخليج.

