شل: نقص إمدادات النفط والغاز قد يمتد إلى العام المقبل

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 29 أبريل 2026 04:18 مساءً - العربية نت _ حذّر الرئيس التنفيذي لشركة “شل” وائل صوان، من أن نقص إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال قد يستمر لأشهر طويلة، وربما يمتد إلى العام المقبل، نتيجة استمرار إغلاق مضيق هرمز.

وأوضح صوان أن العالم فقد نحو 900 مليون برميل من الإنتاج خلال الأشهر الماضية، تم تعويضها جزئياً عبر السحب من المخزونات، التي بدأت تقترب من مستويات منخفضة، ما يدفع إلى تقليص الطلب في بعض المناطق والتحول إلى مصادر طاقة بديلة.

وأشار صوان إلى أن الأزمة لا تقتصر على النفط فقط، بل تمتد أيضاً إلى سوق الغاز الطبيعي المسال.

وأغلقت إيران مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو 20% من الإمدادات العالمية من النفط والغاز الطبيعي المسال، وفرضت الولايات المتحدة حصارا على الموانئ الإيرانية.

وانهارت جولة مفاوضات سابقة بين الولايات المتحدة وإيران دون التوصل إلى اتفاق.

وكشفت بيانات تتبع السفن عن اضطرابات كبيرة في المنطقة، إذ اضطرت ست ناقلات نفط إيرانية إلى العودة أدراجها بسبب السيطرة الأميركية، لكن هناك حركة ملاحة ضعيفة.

وأظهرت بيانات الشحن أن الناقلة (إيديميتسو مارو) التي ترفع علم بنما وتحمل مليوني برميل من النفط الخام من السعودية، وكذلك ناقلة غاز طبيعي مسال تابعة لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) الإماراتية، تسنى لهما عبور مضيق هرمز. وهذه هي أول ناقلة نفط إماراتية تعبر المضيق منذ اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير.

وكان ما بين 125 و140 سفينة تعبر المضيق يومياً قبل اندلاع الحرب.

محمد يوسف

الكاتب

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

