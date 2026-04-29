نعرض لكم الان تفاصيل خبر تراجع مخزون المنتجات المكررة في الفجيرة لأدنى مستوياته على الإطلاق من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 29 أبريل 2026 04:18 مساءً - – أظهرت بيانات اليوم الأربعاء ​انخفاض مخزونات المنتجات ‌النفطية المكررة في الفجيرة بدولة الإمارات ​إلى مستويات ​قياسية جديدة، إذ بلغت ⁠أقل من ​سبعة ملايين برميل، وذلك ​بعد أن أدت الحرب الأمريكية الإيرانية إلى ​تعطل إمدادات ​الطاقة من المنطقة.

وتراجعت هذه المخزونات ‌إلى ⁠أقل من عشرة ملايين برميل في الأسبوع المنتهي ​في ​13 ⁠أبريل، وسط ما وصفته ​وكالة الطاقة ​الدولية ⁠بأنه أسوأ أزمة طاقة يشهدها ⁠العالم ​على الإطلاق.

