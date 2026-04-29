فريق كامل.. غيابات الزمالك أمام الأهلى فى القمة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 29 أبريل 2026 04:35 مساءً - مع دقات الثامنة من مساء الجمعة المقبل يلتقى الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك مع نظيره الأهلى في مباراة القمة التي تجمع الفريقين بالجولة الخامسة من مرحلة التتويج بالدورى.

القنوات الناقلة لمباراة القمة



وتقام المباراة بين الأهلى والزمالك بإستاد القاهرة الدولى، وتنقلها قنوات أون سبوت، الناقل الحصرى لمباريات بطولة الدورى المصرى، مع ستوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم التحليل.



غيابات الزمالك أمام الأهلى



ويدخل الزمالك المباراة غائبا عن صفوفه فريقا كاملا، حيث يخوض الأبيض اللقاء وسط غياب كل من أحمد حمدى، عمرو ناصر، سيف جعفر، محمد صبحى، محمود جهاد، أحمد حسام، بارون أوشينج، محمود الشناوى، أحمد الخضرى، السيد أسامة، أنس وائل.



موقف عمر جابر



وفيما يخص عمر جابر فتضاءلت فرص مشاركته في المباراة، في ظل الإصابة التي يعانى منها بشد فى العضلة الضامة، تعرض لها فى مباراة إنبى الماضية.



موقف الزمالك فى جدول الدورى



ويحتل الزمالك المركز الأول برصيد 50 نقطة، محتلا صدارة الدورى، وبفارق 3 نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثانى، بينما يقع الأهلى في المركز الثالث برصيد 44 نقطة.