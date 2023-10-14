نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص أخبار الزمالك اليوم.. فرمان أوسوريو قبل مواجهة سموحة وفريق السلة يطير إلى البحرين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شغف كرة القدم لا يتوقف وأخبارها تتواصل على مدار الساعة، ويسعى المشجع دائمًا لمعرفة كل ما يخص فريقه بشكلٍ يومي، ولذلك يستعرض "دوت الخليج الرياضي "أخبار الزمالك اليوم، نشرة إخبارية مفصلة لأهم الأخبار والأحداث التي شهدتها القلعة البيضاء على مدار اليوم.

وجاءت آخر أخبار الزمالك على مدار ال24 ساعة الماضية على النحو التالي:

فرمان من أوسوريو في القلعة البيضاء

رفض المدير الفني الكولومبي لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك أوسورير خوض مباريات ودية قبل مواجهة سموحة في الجولة القادمة من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

ويواصل الفريق استعداداته على ملعب الترسانة، تحت إشراف المدرب العام مدحت عبد الهادي، عقب سفر أوسوريو إلى كولومبيا ليطمئن على أسرته.

فحص طبي ليوسف أوباما

أجرى اللاعب يوسف إبراهيم الشهير بـ "اوباما" فحص طبي على هامش مران الفريق الليلة، وذلك للوقوف على مدى تماثله للشفاء، وخوض التدريبات الجماعية في الفترة المقبلة.

ويعاني اللاعب يوسف إبراهيم صانع ألعاب الفريق الأول بنادي الزمالك من شد في العضلة الأمامية، غاب على أثرها في المباراة الماضية أمام فريق البنك الأهلي.

عقوبات رابطة الأندية على الأبيض

قررت رابطة الأندية المصرية المحترفة برئاسة أحمد دياب، توقيع عقوبة إيقاف لمباراة واحدة على الحارس محمد عواد، بعد حصوله على البطاقة الحمراء في المباراة الماضية أمام فريق البنك الأهلي.

كما أعلنت رابطة الأندية عن تغريم مترجم الفريق عبد الله طارق 20 ألف جنيه والإيقاف مباراتين، وذلك بعد أحداث الفريق الأخيرة عقب المباراة الماضية أمام فريق البنك الأهلي.

يذكر أن المترجم عبد الله طارق وقع عليه عقوبة الإيقاف لمدة 4 مباريات عقب مباراة المقاولون العرب في الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري.

خطاب من الزمالك لاتحاد الكرة

قرر مسؤولو نادي الزمالك التقدم بخطاب رسمي للاتحاد المصري لكرة القدم، وكذلك رابطة الأندية من أجل البطاقة الحمراء التي حصل عليها الحارس محمد عواد خلال مباراة الأخيرة أمام فريق البنك الأهلي.

ويطالب مسؤولو القلعة البيضاء برفع البطاقة الحمراء عن اللاعب، للمشاركة مع الفريق في المباراة القادمة أمام فريق سموحة.

ويرى عبد الواحد السيد مدير الكرة بالفريق أن اللاعب تعرض للظلم بسبب إشهار البطاقة الحمراء له، وأن الكرة كانت لا تستدعي طرد اللاعب من الملعب.



سلة الزمالك تتجه إلى البحرين

تتجه بعثة فريق كرة السلة رجال بنادي الزمالك نحو الأراضي البحرينية، وذلك لمواجهة فريق الأهلي في مباراة كأس السوبر المصري.

ونجح فريق السلة بنادي الزمالك في هزيمة فريق سبورتنج السكندري بنتيجة 84/ 89

في إطار المباراة الودية التي جمعت بينهما على صالة محمد حسن حلمي بالقلعة البيضاء.

ومن المقرر أن تقام مباراة كأس السوبر المصري لكرة السلة بين الأهلي والزمالك على الأراضي البحرينية يوم الجمعة القادم.