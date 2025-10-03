نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جامعة الريادة تفوز في مسابقة الأنشطة الطلابية بالمجلس الأعلى للجامعات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فازت جامعة الريادة للعلوم والتكنولوجيا RST ضمن الفئة البرونزية في مسابقة أفضل جامعة في الأنشطة الطلابية للعام الجامعي 2024/2025

والتي نظمها المجلس الأعلى للجامعات وفقًا لتوجيهات الاستاذ الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي بهدف توثيق حصاد الأنشطة على مستوى الجامعات المصرية وتحفيز المؤسسات الأكاديمية على التميز في خدمة طلابها.

هنأ الأستاذ الدكتور رضا حجازي رئيس الجامعة مجلس أمناء الجامعة برئاسة الدكتور يحيى مبروك وقطاع شئون التعليم والطلاب برئاسة الاستاذ الدكتور محمد الشربيني وإدارة الأنشطة الطلابية ومنسوبي الجامعة بفوز الجامعة ووجوها ضمن الفئة البرونزية في أول مشاركة لها في مسابقة الأنشطة الطلابية بالمجلس الأعلى للجامعات.

أكد رئيس الجامعة علي أهمية ممارسة الأنشطة الطلابية إلى جانب الدراسة الأكاديمية ، معربا عن ثقته في طلاب الجامعة في التوازن بين الدراسة وممارسة الأنشطة ليكونوا سفراء للجامعة ويساهمون في بناء مستقبل مشرق لأنفسهم ولمجتمعهم، مؤكدا علي ان الجامعة ليست مجرد مكان للدراسة، بل هي تساهم في تشكيل الشخصية وغرس قيم الانتماء والمسؤولية.

واعلن الأستاذ الدكتور رضا حجازي عن تكريم إدارة الأنشطة الطلابية في افتتاح المهرجان الرياضي بالجامعة وتقديم شهادات تقدير للإدارة، موضحا ان إدارة الجامعة تؤكد علي الاستمرار في دعم الطلاب وتوفير بيئة مناسبة لممارسة الأنشطة العلمية والثقافية والرياضية والفنية بهدف إبراز طاقاتهم ومواهبهم في كافة المجالات