نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "داوود" يدعم اعتصام صحفيي الوفد.. ويطالب بتنفيذ طلباتهم المشروعة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الكاتب الصحفي محمد عبد العليم داوود، عضو مجلس النواب وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، دعمه لاعتصام زملائه الصحفيين والإداريين بجريدة وموقع الوفد، مؤكدًا مساندته الكاملة لجميع المطالب المشروعة والقانونية التي عرضتها اللجنة النقابية.

وأكد داوود أن حصول الزملاء على الحد الأدنى للأجور يجب أن يتضمن أيضًا معالجة التشوهات في رواتب الزملاء القدامى بالجريدة، مشددًا على ضرورة مراعاة ذلك عند إصدار القرار.

وأشار داوود إلى أنه أعلن موافقته على طلبات الصحفيين والإداريين عبر جروب الهيئة العليا للحزب، باعتبارهم "أصحاب البيت"، خاصة بعد أن تم شراء مقر الحزب الحالي من أموال الجريدة.

ويواصل صحفيو وإداريو جريدة وموقع الوفد اعتصامهم لليوم الرابع على التوالي، للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور، حيث دخل العاملون في اعتصام مفتوح منذ 30 سبتمبر 2025، احتجاجًا على مماطلة رئيس مجلس الإدارة ورئيس الحزب، الدكتور عبد السند يمامة، في تنفيذ وعوده بتطبيق الحد الأدنى، وهي الوعود التي كررها في لقاءات مع اللجنة النقابية والعاملين، وكذلك في تصريحات صحفية وتليفزيونية، بل ونشرتها الجريدة نفسها في صفحتها الأولى بتاريخ 9 أبريل 2025.

يُذكر أن قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، والمنشور في الوقائع المصرية بتاريخ 3 مايو 2025، ألزم جميع المؤسسات بتطبيق الحد الأدنى للأجور.