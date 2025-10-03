الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، الجمعة، أن حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ 7 أكتوبر 2023 ارتفعت إلى 66,288 شهيداً، و169,3165 مصاباً.

ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 66 ألفاً جراء العدوان

وأوضحت الوزارة أن الساعات الأربع والعشرين الماضية وحدها شهدت استشهاد 63 فلسطينياً وإصابة 227 آخرين، نتيجة القصف الإسرائيلي المكثف على مناطق متفرقة من القطاع.



ويأتي هذا التصعيد في ظل استمرار الأزمة الإنسانية الحادة التي يعيشها سكان غزة، وسط دعوات دولية متزايدة لوقف إطلاق النار وضمان وصول المساعدات الطبية والإنسانية بشكل آمن وعاجل.