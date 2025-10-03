نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نقيب الصحفيين يدعو المجلس لاجتماع الأحد داخل مقر حزب الوفد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجّه خالد البلشي نقيب الصحفيين وجمال عبدالرحيم السكرتير العام للنقابة، خطابا رسميًا، اليوم الجمعة، إلى أعضاء مجلس نقابة الصحفيين، يدعوهم فيه لحضور اجتماع مجلس النقابة يوم الأحد المقبل في تمام الساعة الثالثة ظهرا من مقر جريدة الوفد.

جاء ذلك مواصلة لدعم اعتصام صحفيو جريدة وبوابة الوفد الذي بدأ يوم الثلاثاء الماضي للمطالبة بحقوقهم المشروعة والمتمثلة في تطبيق الحد الأدنى للأجور الذي أقره القانون وألزم جميع الجهات بتنفيذه.

وأكدت اللجنة النقابية بمؤسسة الوفد، برئاسة الدكتور محمد عادل، متابعتها مع مجلس نقابة الصحفيين، برئاسة الأستاذ خالد البلشي، تداعيات اليوم العاصف أمس الخميس، بعد مفاوضات باءت بالفشل، بعد أن تنصل رئيس مجلس إدارة جريدة الوفد الدكتور عبد السند يمامة، من وعوده بتطبيق الحد الأدنى للأجور، وحرف في توقيعه على اتفاق بصرف الحد الأدنى للأجور بأثر رجعي على راتب شهر سبتمبر.

وشددت اللجنة النقابية، بعد انضمامها للزملاء المعتصمين، على المطلب الأساسي، وهو تطبيق الحد الأدنى بإضافة مبلغ 3500 ألف جنيه، على راتب كافة الزملاء بالمؤسسة، بقرار ورقي يسلم للإدارة المالية بمؤسسة الوفد، لتطبيقه على راتب شهر سبتمبر 2025، وتشير اللجنة النقابية أنها في حالة انعقاد دائم لحين تجاوز هذه الجولة الجديدة من المفاوضات، والوصول إلى الحقوق.