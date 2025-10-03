القوات المسلحة تكشف لقطات نادرة لأسرى العدو فى حرب أكتوبر 1973

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 3 أكتوبر 2025 05:30 مساءً - نشرت القوات المسلحة عبر منصاتها الرسمية سلسلة من الفيديوهات الوثائقية التي تستعرض بطولات الجنود والضباط المصريين خلال الحرب، و تضمن الفيديو المنشور لقطات نادرة لأسرى العدو خلال حرب أكتوبر سنة 1973.

كما تسلط الفيديوهات الضوء علي تفاصيل المعارك التي خاضتها، بالإضافة إلى الجهود التي بذلها قادة الجيش في إدارة العمليات العسكرية.

وتحتفل مصر هذا العام بالذكرى الثانية والخمسين لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة، التي تعد واحدة من أعظم الانتصارات العسكرية في التاريخ الحديث، بعدما تمكنت القوات المسلحة المصرية عام 1973 من تحطيم خط بارليف واستعادة العزة والكرامة للأمة العربية.