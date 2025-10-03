أخبار مصرية

القوات المسلحة تكشف لقطات نادرة لأسرى العدو فى حرب أكتوبر 1973

0 نشر
0 تبليغ

القوات المسلحة تكشف لقطات نادرة لأسرى العدو فى حرب أكتوبر 1973

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 3 أكتوبر 2025 05:30 مساءً - نشرت القوات المسلحة عبر منصاتها  الرسمية سلسلة من الفيديوهات الوثائقية التي تستعرض بطولات الجنود والضباط المصريين خلال الحرب، و تضمن الفيديو المنشور لقطات نادرة لأسرى العدو خلال حرب أكتوبر سنة 1973.

 

كما تسلط الفيديوهات الضوء علي تفاصيل المعارك التي خاضتها، بالإضافة إلى الجهود التي بذلها قادة الجيش في إدارة العمليات العسكرية.

 

وتحتفل مصر هذا العام بالذكرى الثانية والخمسين لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة، التي تعد واحدة من أعظم الانتصارات العسكرية في التاريخ الحديث، بعدما تمكنت القوات المسلحة المصرية عام 1973 من تحطيم خط بارليف واستعادة العزة والكرامة للأمة العربية.

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

Advertisements

قد تقرأ أيضا