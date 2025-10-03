هكذا تحدث الرئيسان السادات والسيسى عن هزيمة 67 وتحولها لانتصار 73.. فيديو

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 3 أكتوبر 2025 05:30 مساءً - في إطار الاحتفال بذكرى انتصارات السادس من أكتوبر، نشر الموقع الرسمي لوزارة الدفاع، فيديو يبرز تصريحات الرئيس محمد أنور السادات، وكذلك الرئيس عبد الفتاح السيسي، حول كيفية تحول مصر من هزيمة 1967 إلى انتصار 1973.

فبعد نكسة يونيو 1967، تولى السادات قيادة المعركة الفاصلة في أكتوبر 1973، محققًا إنجازًا عسكريًا وسياسيًا أعاد لمصر والعرب كرامتهم.

كما تحدث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، حول معركة البناء والتنمية لا تقل أهمية عن معركة التحرير، مشددًا على أن ما تحقق في أكتوبر من عبور عسكري أصبح مصدر إلهام لعبور اقتصادي وتنموي.