نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجماهير لكوكا.. نحن فخورون بموقفك ودعمك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

ردود أفعال جماهيرية تلقاها أحمد حسن كوكا لاعب ألانيا سبور التركي والذي كتب بيانه عبر منصة X داعما للقضية الفلسطينية.

وكتب كوكا بيانا يدعم فيه القضية الفلسطينية وموجها رسالة هامة للأصدقاء غير العرب من أجل معرفة الحقيقة

كوكا ليس وحده في الدعم

ولم يكن محترفنا المصري هو أول الدعمين حيث سبقه أحمد حجازي لاعب الاتحاد السعودي بدعم عبر منصة X ومن قلبهم سام مرسي

وكان أول الداعمين هو محمد النني لاعب الأرسنال والذي غير قواعد الدوري الممتاز.

ومن داخل مصر وجه الدعم كلا من النادي الأهلي ولاعبي السكة الحديد والترسانة.

