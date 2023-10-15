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أحمد جودة - القاهرة -

عدد رمضان السيد، نجم النادي الأهلي السابق، مزايا تعاقد القلعة الحمراء مع عمر كمال عبدالواحد، لاعب فريق فيوتشر، حال إتمامها.

نجم الأهلي السابق يعدد مزايا صفقة عمر كمال في حال إتمامها

وأوضح رمضان السيد في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "عمر كمال عبد الواحد سيكون من أهم صفقات الأهلي حال أتم الأهلي التعاقد معه".

وتابع: "عمر كمال مميز هجوميًا ويقوم بإرسال عرضيات رائعة ويجيد التسديد بالطبع سيكون صفقة مهمة للأهلي حال إتمامها".

وعن مارسيل كولر مدرب الأهلي، أشار: "الأهلي معاه واصل لـ فورمة عالية جدًا".

جدير بالذكر أن هناك تقارير صحفية أكدت أن مارسيل كولر رفض ضم عمر كمال عبد الواحد لجاهزية عدد من اللاعبين في مركزه.

