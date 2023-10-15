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أحمد جودة - القاهرة - مدير الكرة بنادي الزمالك يتحدث عن تعثرات الفريق المادية

عاجل - مدير الكرة بنادي الزمالك يطلق تصريح ناري بشأن مستحقات أوسوريو المتأخرة..تحدث الكابتن عبد الواحد السيد مدير الكرة بنادي الزمالك، عن الانتقادات اللاذعة التي تعرض له مدرب الفريق أوسوريو خلال الفترة الماضية، في ظل تراجع أداء الفريق، وأكد عبد الواحد خلال لقائه في برنامج "جمهور التالتة" أن أوسوريو من أفضل المدربين وأن الفريق تطور على يده بالمقارنة بين الماضي والحاضر.

وتابع عبد الواحد السيد تصريحاته عن مدرب الفريق أوسوريو، مؤكدا على حرص المدرب على التشاور مع الجميع قبل أن يتخذ القرار: "أوسوريو يجعل كل فرد في الجهاز الفني يضع تشكيلا ويتشاور معهم جميعا قبل أن يقرر في النهاية".

وأكمل عبد الواحد السيد حديثه عن المستحقات المتأخرة لمدرب الفريق قائلًا: "أوسوريو حصل على نصف شهر، ويتبقي له شهرين من مستحقاته، والمدرب تحمل الكثير في ظل تأخر مستحقاته، ولكنه من المدربين المميزين رغم الانتقادات الكثيرة التي يتعرض لها في الفترة الحالية".

عاجل - مدير الكرة بنادي الزمالك يطلق تصريح ناري بشأن مستحقات أوسوريو المتأخرة

عبد الواحد السيد يتحدث عن الأزمة المادية لدي لاعبي الزمالك



وواصل عبد الواحد حديثه عن علاقة الأمور المادية باستقرار الفريق قائلًا: "الأزمة المادية ضغطت اللاعبين، وفي الأصل يجب أن تجعل اللاعب يفكر في الملعب فقط، تحدثت مع اللاعبين وقلت لهم أنهم يلعبون لأجل جماهير الزمالك، وحتى لو كانت هناك صعوبات مادية لا أضع المبررات، ولكن الأمور المالية تمثل 80% من استقرار الأندية".

مدير الكرة بنادي الزمالك: "لا أضع مبررات وأطالب اللاعبين بحصد البطولات"

وأكد عبد الواحد السيد على مطالبة اللاعبين بحصد البطولات رغم الظروف الحالية لنادي الزمالك "سلمت كل لاعب لائحة النادي، وتتضمن مكافآت وعقوبات، وطالبت كل منهم بالتتويج بالبطولات مع نهاية الموسم، فرغم الظروف الحالية لا بد أن ننافس على الألقاب خصوصًا أن هناك جماهير كبيرة تدعمنا".

عاجل - مدير الكرة بنادي الزمالك يطلق تصريح ناري بشأن مستحقات أوسوريو المتأخرة



مباراة الزمالك المقبلة في الدوري المصري الممتاز

على الصعيد الآخر، يستعد فريق الزمالك في الوقت الحالي، من أجل مواجهة فريق سموحة، في الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز، ومن المقرر أن يكون هذا اللقاء في يوم السبت المقبل الموافق 21 من شهر أكتوبر الجاري، وتنطلق صافرة التحكيم من أرض استاد القاهرة الدولي في تمام الساعة السابعة مساءً.

ويحتل فريق الزمالك في الوقت الحالي، المركز السابع في ترتيب الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم برصيد 5 نقاط، وذلك بعدما فاز الفريق على البنك الأهلي في الجولة الماضية بنتيجة هدفين مقابل هدف.