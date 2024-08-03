نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل المقاولون العرب أمام الأهلي في دوري "نايل" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعد النادي الأهلي لمواجهة نظيره المقاولون العرب وذلك ضمن مؤجلة من منافسات الجولة الثالثة من منافسات الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

ويحتل الأهلي المركز الأول برصيد 75 نقطة من 29 مباراة حقق الفوز في 24 مباراة وتعادل في 3 مباريات وهزم في مباراتين.

وعلى الجانب الاخر يحتل المقاولون العرب المركز السابع عشر برصيد 25 نقطة، تفوق في 5 مباريات وتعادل في 10 مباريات وهزم في 16 مباراة.

تشكيل المقاولون العرب

حراسة المرمى: محمود أبوالسعود.

خط الدفاع: أسامة النجار وجوزيف أوشايا، وأحمد علاء وفاروقا نور الدين.

خط الوسط: محمد مجلي ومعز أفولو، وأحمد الشيمي ومحمد عنتر، وجواكيم أوجيرا.

خط الهجوم: محمد سالم.

موعد مباراة الأهلي والمقاولون العرب في الدوري

تنطلق صافرة المواجهة في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية.

وتقام المباراة الأحد المقبل على استاد القاهرة الدولي والذي يستقبل مباريات النادي الاهلي.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والمقاولون العرب

تنقل المواجهة وكافة مواجهات الدوري المصري عبر مجموعة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري للمسابقة في مصر والشرق الأوسط.