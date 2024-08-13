نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة النصر والتعاون في نصف نهائي السوبر السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعد نادي النصر لمواجهة قوية أمام نظيره التعاون وذلك ضمن منافسات دور نصف نهائي بطولة السوبر السعودي 2023ـ 2024.

ويتواجه الفريقين، النصر بصفته وصيف دوري روشين السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين الموسم الماضي 2023ـ 2024، والتعاون والذي احتل المركز الرابع في بطولة الدوري السعودي.

وينتظر الفائز من هذه المباراة، الفائز من مباراة الأهلي والتعاون من أجل التأهل لدور النهائي.

موعد مباراة النصر والتعاون في نصف نهائي السوبر السعودي

تنطلق المباراة في تمام السابعة والربع مساء بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية، ويستضيف ستاد مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية.

القنوات الناقلة لمباراة النصر والتعاون في دور نصف النهائي

تنقل المباراة عبر قناة SSC sports HD 1 السعودية الحاصلة على حقوق نقل البطولة.